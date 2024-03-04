Досрочное голосование началось в отдаленных районах Иркутской области и Кузбасса

В отдаленных районах Кузбасса и Иркутской области сегодня выбирают президента. Досрочное голосование идет по заранее утвержденному графику, такой формат ввели для поселков, с которыми нет стабильного транспортного сообщения.
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