Врачей предложили премировать за отговор от аборта, а беременным давать "дни тишины"

Депутат Госдумы уверен, что 20-30 тысяч рублей для врача будут лучшим стимулом для спасения жизни нерожденных детей Зампред Госдумы Петр Толстой рассказал "Парламентской газете", каким должен быть наиболее эффективный и правильный способ для сокращения числа абортов в России.