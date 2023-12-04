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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врачей предложили премировать за отговор от аборта, а беременным давать "дни тишины"

Врачей предложили премировать за отговор от аборта, а беременным давать "дни тишины"

Депутат Госдумы уверен, что 20-30 тысяч рублей для врача будут лучшим стимулом для спасения жизни нерожденных детей Зампред Госдумы Петр Толстой рассказал "Парламентской газете", каким должен быть наиболее эффективный и правильный способ для сокращения числа абортов в России.

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