Станислав Кузнецов: все преступления против Сбера всегда раскрываются

Подразделение безопасности Сбера помогло установить и задержать участников преступной группы, которые организовали незаконную схему по нелегальному оформлению предметов лизинга и их хищению, сообщает пресс-служба банка.
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