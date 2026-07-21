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Уехал ради особенного сына и оставил долги матери: как сейчас живет звезда сериала «След» Евгений Кулаков

Уехал ради особенного сына и оставил долги матери: как сейчас живет звезда сериала «След» Евгений Кулаков

Роль программиста Тихонова в сериале «След» принесла Евгению Кулакову многолетнюю популярность, но осенью 2022 года актер внезапно исчез из эфира.

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