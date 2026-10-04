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Татар-информ

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На 92-м году жизни скончался разработчик двигателей для спутников Гарри Попов

На 92-м году жизни скончался разработчик двигателей для спутников Гарри Попов

Фото: МАКС-канал Роскосмоса Академик Российской академии наук, доктор технических наук, основатель Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института, разработчик электрических ракетных двигателей (ЭРД) для космических аппаратов Гарри Попов умер на 92-м году жизни.

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