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В Екатеринбурге пассажир закурил в трамвае — и получил по заслугам

В Екатеринбурге пассажир закурил в трамвае — и получил по заслугам

Пьяный пассажир трамвая №13 решил закурить прямо в салоне. Другой мужчина не стал проходить мимо и несколько раз ударил его.

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