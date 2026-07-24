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Царьград

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Жителям Канады напомнили, почему нельзя выпускать золотых рыбок в озёра и реки

Жителям Канады напомнили, почему нельзя выпускать золотых рыбок в озёра и реки

Аквариумные рыбки хорошо адаптируются в диких водоёмах, вырастают до 40 сантиметров в длину и вытесняют коренных обитателей, поэтому канадцев просят не отпускать их на волю.

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