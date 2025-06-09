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Расчеты 2С3 «Акация» поразили укрепрайоны ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты 2С3 «Акация» поразили укрепрайоны ВСУ на южнодонецком направлении

Артиллерийские расчеты 2С3 «Акация» группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по выявленным укрепленным районам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).

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