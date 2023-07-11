Финский министр исполнил гимн ОУН-УПА*

Новый министр по делам Европы и управления собственностью Андерс Адлеркройц решил "отпраздновать" 500 дней российской СВО и опубликовал видео, в котором исполняет на виолончели мелодию песни "Червона калина".
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