Закон и Порядок

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Финский министр исполнил гимн ОУН-УПА*

Финский министр исполнил гимн ОУН-УПА*

Новый министр по делам Европы и управления собственностью Андерс Адлеркройц решил "отпраздновать" 500 дней российской СВО и опубликовал видео, в котором исполняет на виолончели мелодию песни "Червона калина".

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