Политика как она естьШоу-бизнесАхеджакнулоПрочитал у экс-телевизионщицы, ныне проживающей в Германии: «Молодое поколение: - Ахеджакова? Фамилии такой не знаю.Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж Южанинольга решетниковаПредставляю "опровержение": Ахеджакова - пиZда не старая! Она пиZда в полном расцвете сил!СГСергей Гре_вконченая..Михаил АбросимовОбычная маразматичка..Tania ЕременкоХуже, Михаил.. тв...рь продажная.Дмитрий Демочкинзаказуха кремлеботная!Владимир EвтушенкоТы дегенерат помоечный, пиндосская шлюха к тому же.ТТатьянаКакая противная эта ахиджакова.Настолько омерзительна, что и земля ее не принимает, а ведь пора уже угомониться и на небеса отправиться.АМАлиса МайскаяДело не в том, у кого какое мнение, (оно может быть разным по всем вопросам), и не в том, что кто-то способен выразить сильные чувства только матом, (других способов не знает). Дело в том, что артисты совершенно распоясались, т.к. их приучили постепенно к мысли о том, что их мнение интересно широкому кругу людей и имеет серьезный вес. В силу этого обстоятельства, они могут себе позволить все, что заблагорассудится. Артисты, они такие артисты - все на публику, все для пиара, заигрались...Вячеслав ФедчукКто рос в деревне - знает запах свежего коровьего дерьма и знает во что оно превращается высыхая. Так из этого дерьма и лепёшка для кизяка вонючей будет!Валерий ФедосеевВ наше время, время дикого капитализма лицедеи (цыганщина) переродилась из грязи в князи. Стали без стыда и совести "вершителями" народных судеб.Зайцев Виктор Зайцев ВикторДа уж...Цитата:"- Ахеджакова? Фамилии такой не знаю. Знаю слово "ахеджакнуло". Бомбануло. Актриса? А в каких фильмах она снималась?"(конец цитаты). На это можно сказать классическое из Фомы Кемпийского:"Sic transit gloria mundi (с лат. — «Так проходит мирская слава»).Так чего доброго её и запомнят по этой, последней театральной роли из театрального сортира и чтивО под названием: "Первый хлеб", да по антирусским и антироссийским выходкам, выжившей из ума, новоявленной Шапокляк!Комментировать
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