Политика как она есть

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Ахеджакнуло

Ахеджакнуло

Прочитал у экс-телевизионщицы, ныне проживающей в Германии: «Молодое поколение: - Ахеджакова? Фамилии такой не знаю.

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Серж Южанин
ольга решетникова
Представляю "опровержение": Ахеджакова - пиZда не старая! Она пиZда в полном расцвете сил!
Сергей Гре_в
конченая..
Михаил Абросимов
Обычная маразматичка..
Tania Еременко
Хуже, Михаил.. тв...рь продажная.
Дмитрий Демочкин
заказуха кремлеботная!
Владимир Eвтушенко
Ты дегенерат помоечный, пиндосская шлюха к тому же.
Татьяна
Какая противная эта ахиджакова.Настолько омерзительна, что и земля ее не принимает, а ведь пора уже угомониться и на небеса отправиться.
Алиса Майская
Дело не в том, у кого какое мнение, (оно может быть разным по всем вопросам), и не в том, что кто-то способен выразить сильные чувства только матом, (других способов не знает). Дело в том, что артисты совершенно распоясались, т.к. их приучили постепенно к мысли о том, что их мнение интересно широкому кругу людей и имеет серьезный вес. В силу этого обстоятельства, они могут себе позволить все, что заблагорассудится. Артисты, они такие артисты - все на публику, все для пиара, заигрались...
Вячеслав Федчук
Кто рос в деревне - знает запах свежего коровьего дерьма и знает во что оно превращается высыхая. Так из этого дерьма и лепёшка для кизяка вонючей будет!
Валерий Федосеев
В наше время, время дикого капитализма лицедеи (цыганщина) переродилась из грязи в князи. Стали без стыда и совести "вершителями" народных судеб.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Да уж...Цитата:"- Ахеджакова? Фамилии такой не знаю. Знаю слово "ахеджакнуло". Бомбануло. Актриса? А в каких фильмах она снималась?"(конец цитаты). На это можно сказать классическое из Фомы Кемпийского:"Sic transit gloria mundi (с лат. — «Так проходит мирская слава»).Так чего доброго её и запомнят по этой, последней театральной роли из театрального сортира и чтивО под названием: "Первый хлеб", да по антирусским и антироссийским выходкам, выжившей из ума, новоявленной Шапокляк!

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