В японском городе Мито начался судебный процесс над 42-летней Акико Ота, обвиняемой в убийстве собственных детей .
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