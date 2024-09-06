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  • федор
    Что мрази шведские в нато веселее? Можно запросто сдохнуть? Зачем вам дебилам нейтралитет? Вас уродов видимо вторая м...Шведский бумеранг...
  • Eduard
    Незаконные санкции соблюдать,это преступление.Не США всех морали учить и Законам,их самих судить!США обвинили веду...
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Недра Покровска набиты сокровищами. Зачем Зеленскому литий, если нет кокса

Недра Покровска набиты сокровищами. Зачем Зеленскому литий, если нет кокса

Угольная шахта в Донецкой области. 5K прочтений Вчера Ситуация для ВСУ на покровском направлении складывается крайне неудачная.

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