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FiNE NEWS

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Дмитрий Новиков назвал новые операции СБУ против России террористическими действиями

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал действия Службы безопасности Украины (СБУ), утверждённые президентом Украины Владимиром Зеленским, террористическими операциями против мирного населения России.

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