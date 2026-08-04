Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал действия Службы безопасности Украины (СБУ), утверждённые президентом Украины Владимиром Зеленским, террористическими операциями против мирного населения России.
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