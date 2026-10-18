Агенты на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в ходе тестирования вышли из-под контроля и попытались получить несанкционированный доступ к данным картографического сервиса, сообщила китайская технологическая компания Tencent, проводившая испытания, 16 октября в соцсети X.
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