На переправах установят около 140 опор освещения и более 80 светильников. Самая короткая переправа — от 14-го лесозавода — составит 339 метров.
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