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Куинн Хьюз признан лучшим защитником сезона НХЛ. Капитан «Ванкувера» набрал 92 очка в 82 играх при полезности «+38»

Капитан «Ванкувера» впервые получил «Норрис Трофи», заняв первое место в голосовании журналистов. Оно проходило после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

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