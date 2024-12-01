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Крымский спикер: Россия не сможет диктовать условия, придётся идти на уступки Трампу и бандеровцам

Крымский спикер: Россия не сможет диктовать условия, придётся идти на уступки Трампу и бандеровцам

Политнавигатор Россия не добилась капитуляции Украины и не сможет завершить СВО на своих условиях.

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Комментарии
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лина любимцева
Удивительно даже, что Константинов имеет такое мнение. Он же стоял во главе &quot;Крымской весны&quot; в 2014 году....  Что это с ним произошло, или эта статья ПОЛНЫЙ ФЕЙК НА КОНСТАНТИНОВА?!! Что-то с рудом верится, что это мнение Константинова...
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35 мин.
лл
лина любимцева
УРА!!   Я так и подумала, что Константинов не мог такого сказать!!!
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34 мин.
Амара Карпова
Я тоже не верила! Спасибо вам!
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33 мин.

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