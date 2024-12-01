Крымский спикер: Россия не сможет диктовать условия, придётся идти на уступки Трампу и бандеровцам

лина любимцева

Удивительно даже, что Константинов имеет такое мнение. Он же стоял во главе "Крымской весны" в 2014 году.... Что это с ним произошло, или эта статья ПОЛНЫЙ ФЕЙК НА КОНСТАНТИНОВА?!! Что-то с рудом верится, что это мнение Константинова...