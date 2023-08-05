Уборщика «Интер Майами» уволили из-за автографа Месси

Работавшего на стадионе «Интер Майами» уборщика уволили из-за автографа игрока клуба Лионеля Месси. Кристиан Саламанка рассказал, что убирал туалеты рядом с парковкой, когда туда подъехал автобус с футболистами, среди которых был аргентинец.