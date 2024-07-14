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Стало известно, что спасло Дональду Трампу жизнь во время покушения

Стало известно, что спасло Дональду Трампу жизнь во время покушения

Бывшего президента спасло движение головой, которое он сделал во время выстрелаВоенный эксперт Юрий Подоляка пересмотрел видео, где запечатлено покушение на Дональда Трампа, и понял, что бывшего президента США спасла случайность.

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Комментарии
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Eduard
Это проблема всехлюдей идущих к власти.Не все их поклонники!
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14 час.
Игорь Васиков
Чисто американский подход. Ковбои хреновы, пастухи xyeвы!
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13 час.
МБ
Михаил Бердников
Охрана охраной,но сам не будь плох,что и доказал Д.Трамп - его &quot;чуйка&quot; лучше охраны!
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13 час.

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