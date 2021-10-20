Steak Lovers

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Простая и быстрая закуска из сельди. Пропускаем через мясорубку и смешиваем со сливочным маслом

Простая и быстрая закуска из сельди. Пропускаем через мясорубку и смешиваем со сливочным маслом

Делать закуску из селедки обычно достаточно хлопотно, это жирная рыба и мелких костей в ней хватает. Но можно управиться и за три минуты, если подойти к рецепту с умом: измельчить селедку мясорубкой или ножом, а затем смешать с маслом и овощами.

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