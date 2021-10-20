Простая и быстрая закуска из сельди. Пропускаем через мясорубку и смешиваем со сливочным маслом

Делать закуску из селедки обычно достаточно хлопотно, это жирная рыба и мелких костей в ней хватает. Но можно управиться и за три минуты, если подойти к рецепту с умом: измельчить селедку мясорубкой или ножом, а затем смешать с маслом и овощами.