Песков: Путин провел совещание по ядерному сдерживанию впервые за год

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что постоянное совещание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию, проведенное главой государства Владимиром Путиным впервые за год, частично в открытом режиме, связано с уровнем конфронтации вокруг нашей страны.