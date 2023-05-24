Военное обозрение

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Проект «Орган»: стратегический комплекс для нанесения массированных ударов высокоточным оружием большой дальности

Проект «Орган»: стратегический комплекс для нанесения массированных ударов высокоточным оружием большой дальности

«Орган концертного зала Бордуок (Атлантик-Сити, США) – самый большой и самый громкий среди когда-либо созданных музыкальных инструментов.

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