Социал-демократы Германии поддержали коалицию с ХДС/ХСС: курс на новый кабмин

Социал-демократическая партия Германии поддержала коалицию с христианскими демократами ХДС/ХСС. Это решение открывает путь к формированию нового федерального правительства в Германии, формируя основу для будущих политических шагов страны.
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