«Лейкерс» не планируют подписывать побывавших на просмотре Тристана Томпсона и Тони Брэдли

«Лейкерс» просмотрели центровых Тристана Томпсона (32 года, 206 см) и Тони Брэдли (25 лет, 208 см). По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, клуб пока что не планирует подписывать контракт с Томпсоном или Брэдли.
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