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Новости Омска

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В Омске только спустя 12 лет власти поставили на учет канализационные сети

В Омске только спустя 12 лет власти поставили на учет канализационные сети. С 2012 года они фактически были бесхозными, из-за чего страдали потребители - жители Центрального округа.

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