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Орелtimes

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Ливны облюбовали бродячие лошади

Ливны облюбовали бродячие лошади

Во дворе на улице Гайдара в Ливнах местные жители обнаружили тройку лошадей. Животные без упряжки паслись недалеко от детской площадки, ощипывая зелёные насаждения вокруг.

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