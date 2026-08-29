Ливны облюбовали бродячие лошади

Во дворе на улице Гайдара в Ливнах местные жители обнаружили тройку лошадей. Животные без упряжки паслись недалеко от детской площадки, ощипывая зелёные насаждения вокруг.
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