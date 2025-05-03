Подполье сообщило о поражении завода ремонта бронетехники в Запорожье

На территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где осуществляли ремонт иностранных бронемашин и изготавливали детали для беспилотников, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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