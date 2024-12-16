Платежи по ипотеке и аренде могут прийти к балансу в 2026 году

Произойти это может за счет дальнейшего роста арендных ставок и снижения цен на готовое жилье и ставок по ипотеке, считает эксперт В 2026 году средние платежи по ипотеке и аренде за однокомнатную квартиру в Москве могут прийти к балансу за счет роста цен на аренду, а также снижения цен на вторичное жилье и ипотечных ставок.