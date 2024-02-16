Девять городов Владимирской области могут остаться без благоустройства

Несколько муниципалитетов не заключили контракты на работы по благоустройству на 2024 год.Во Владимирской области девять городов могут остаться без благоустройства по программе "Комфортная городская среда" в 2024 году.
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