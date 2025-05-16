Жителям Смоленска рассказали, чем кормить лебедей из «Лопатинского сада»

Жителям и гостям Смоленска рассказали, чем лучше кормить лебедей, живущих в центральном парке. Как отметили в МБУК «Дирекция парков», пернатые питаются специальным сбалансированным кормом и в дополнительном прикорме не нуждаются.
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