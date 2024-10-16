В Херсонской области заявили о повреждении критического объекта

На подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
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