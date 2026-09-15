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FiNE NEWS

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Галузин оценил заявления ЕС о безвизовом режиме для Армении как эфемерные

Сроки возможного введения безвизового режима между Арменией и Европейским союзом остаются неопределёнными, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью газете «Известия».

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