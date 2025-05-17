Россиянам рассказали о роли крёстных родителей в православной традиции

Депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT выступил с разъяснением роли крёстных родителей в православной традиции, подчеркнув их духовную ответственность за воспитание крестника.
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