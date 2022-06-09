Полицейские задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в легализации мигрантов

Участковые уполномоченные отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску получили информацию о том, что житель поселка Кирилловка фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади приезжих из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.