В Академии наук рассказали, как будет проходить экспертиза учебников

Первая партия учебников поступила на экспертизу в РАН. Она включает девять единиц по обязательным предметам — физике, химии, биологии и другим школьным дисциплинам, сообщил нашему изданию глава комиссии РАН по экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов и учебников, вице-президент РАН, академик Степан Калмыков.