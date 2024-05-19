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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайская компания ByteDance продала студию-разработчика успешной Red Alert Online Ком...

Китайская компания ByteDance продала студию-разработчика успешной Red Alert Online Ком...

Китайская компания ByteDance продала студию-разработчика успешной Red Alert OnlineКомпания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, которая не хочет продавать ее, несмотря на сильное давление со стороны США, продала C4 Games, студию-разработчика, которой мы обязаны Red Alert Online.

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