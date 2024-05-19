Китайская компания ByteDance продала студию-разработчика успешной Red Alert Online Ком...

Китайская компания ByteDance продала студию-разработчика успешной Red Alert OnlineКомпания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, которая не хочет продавать ее, несмотря на сильное давление со стороны США, продала C4 Games, студию-разработчика, которой мы обязаны Red Alert Online.