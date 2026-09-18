Женщины-врачи зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины

Почти 77% работников сферы здравоохранения и соцобслуживания в Европе — женщины, но их заработок ниже, чем у мужчин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Студентов китайск...
- Исследование: как...
- Россия начнёт отп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым