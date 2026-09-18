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Женщины-врачи зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины

Женщины-врачи зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины

Почти 77% работников сферы здравоохранения и соцобслуживания в Европе — женщины, но их заработок ниже, чем у мужчин.

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