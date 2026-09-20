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Жители Химок семьями приходят проголосовать на выборах

Жители Химок семьями приходят проголосовать на выборах

Бывшая учительница и директор школы Нина Гусева посетила УИК в Химках вместе со своими внуками. Она напомнила, что голосование — гражданская обязанность каждого россиянина.

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