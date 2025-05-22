Россияне рассказали о причинах использования нейросетей в учебе и работе

Среди опрошенных россиян 60% положительно относятся к использованию нейросетей в учебе и работе. Об этом говорится в результатах опроса магазина приложений RuStore и Почты Mail, с которыми ознакомились «Известия» 22 мая.
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