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Россияне рассказали о причинах использования нейросетей в учебе и работе

Россияне рассказали о причинах использования нейросетей в учебе и работе

Среди опрошенных россиян 60% положительно относятся к использованию нейросетей в учебе и работе. Об этом говорится в результатах опроса магазина приложений RuStore и Почты Mail, с которыми ознакомились «Известия» 22 мая.

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