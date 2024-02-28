Боец ВСУ Шкарбан признался, что удивлен налаживающейся в Мариуполе ситуации

Пленный украинский военный Андрей Шкарбан, которому провели экскурсию по Мариуполю, рассказал информагентству ТАСС, что удивлен налаживающейся в городе обстановке, так как на Украине СМИ говорят совсем другое.
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