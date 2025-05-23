Bloomberg: США просят Россию не отправлять Мединского на следующие переговоры

Владимира Мединского в Вашингтоне считают сторонником жёсткой линии по Украине.Вашингтон просит Россию не отправлять на следующие переговоры с Украиной Владимира Мединского и других «сторонников жесткой линии», сообщает информационно-аналитическое агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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