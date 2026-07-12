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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Владимир Соловьев заявил, что исчезновение бензина на АЗС увеличит число контрактников

Владимир Соловьев заявил, что исчезновение бензина на АЗС увеличит число контрактников

Западные страны ошибаются, если рассчитывают на недовольство россиян из-за подобных проблем Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы заявил, что даже полное отсутствие автомобильного топлива в России не приведет к ослаблению страны.

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