Владимир Соловьев заявил, что исчезновение бензина на АЗС увеличит число контрактников

Западные страны ошибаются, если рассчитывают на недовольство россиян из-за подобных проблем Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы заявил, что даже полное отсутствие автомобильного топлива в России не приведет к ослаблению страны.
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