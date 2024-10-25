Президент РФС объяснил причину проведения матча сборных России и Брунея в Краснодаре

Против азиатской команды сборная России ещё ни разу не выступала.Интерес болельщиков и подходящий климат стали главными факторами при выборе стадиона "Краснодар" в качестве площадки для проведения товарищеского матча между сборными России и Брунея.
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