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Китай

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Подразделения НОАК являются ключевой силой в миротворческих операциях ООН -- Минобороны КНР

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Подразделения Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ стали важнейшим элементом и ключевой силой в миротворческих операциях ООН и будут вносить еще больше позитивной энергии в мир и развитие на планете.

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