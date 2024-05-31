Подразделения НОАК являются ключевой силой в миротворческих операциях ООН -- Минобороны КНР

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Подразделения Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ стали важнейшим элементом и ключевой силой в миротворческих операциях ООН и будут вносить еще больше позитивной энергии в мир и развитие на планете.