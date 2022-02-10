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"Жесткий замес получился": курьезное ДТП "поразило сознание" жителей Приморья

"Жесткий замес получился": курьезное ДТП "поразило сознание" жителей Приморья

В социальной сети Instagram nhk__24 (12+) жители Находки рассказали о достаточно курьезном ДТП, которое буквально поразило из сознание.

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