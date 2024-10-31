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Набиуллина:Без повышения ключевой ставки, нас ждал бы взрывной рост кредитования

Набиуллина:Без повышения ключевой ставки, нас ждал бы взрывной рост кредитования

Так, по словам Набиуллиной, без повышения ключевой ставки еще до 16% уже сейчас экономику бы ждал «взрывной» рост корпоративного, розничного кредитования, перегрев спроса со всеми «вытекающими для инфляции последствиями».

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