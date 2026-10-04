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Царьград

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В школе № 62 Екатеринбурга в спортзале выросли грибы

В школе № 62 Екатеринбурга в спортзале выросли грибы

Родители учеников школы № 62 в Екатеринбурге сообщили о грибах в спортивном зале, черной плесени в классах и актовом зале, протекающих потолках и осыпающейся штукатурке.

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