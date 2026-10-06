Турция и Пакистан развернули войска в Саудовской Аравии по соглашению о коллективной обороне

В совместном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Пакистана, говорится, что комитет постановил немедленно перейти к практической реализации обязательств по коллективной обороне, включая выделение согласованных вооружённых сил и военного потенциала, а также обеспечение их быстрой дислокации в королевстве в соответствии с утверждёнными договорённостями и национальным законодательством сторон.
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