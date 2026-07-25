Личный опыт: как я перестала бояться червивых грибов и научилась их спасать

Каждый сезон тихой охоты я возвращаюсь к одному и тому же внутреннему спору. Стою над россыпью только что принесенных из леса трофеев, беру в руки крепкий подберезовик, вижу крохотную дырочку на срезе ножки, и в голове тут же включается вечный диалог.