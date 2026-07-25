Туризм и География
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туризм и География

37 подписчиков

Личный опыт: как я перестала бояться червивых грибов и научилась их спасать

Личный опыт: как я перестала бояться червивых грибов и научилась их спасать

Каждый сезон тихой охоты я возвращаюсь к одному и тому же внутреннему спору. Стою над россыпью только что принесенных из леса трофеев, беру в руки крепкий подберезовик, вижу крохотную дырочку на срезе ножки, и в голове тут же включается вечный диалог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии