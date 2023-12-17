Гол Михеева помог «Ванкуверу» одолеть «Чикаго»

«Ванкувер» на выезде одержал волевую победу в матче с «Чикаго». В ночь на 18 декабря в Чикаго (штат Иллинойс, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимали «Ванкувер Кэнакс».